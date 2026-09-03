Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Donnerstag etwas zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,13 Prozent auf 122,87 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 3,35 Prozent. Am Mittwoch hatte sie noch mit 3,39 Prozent den höchsten Stand seit mehr als 15 Jahren erreicht.

Am Markt für Staatsanleihen wurden die Kurse durch die etwas gefallenen Ölpreise gestützt. Zuletzt hatten hohe Ölpreise Inflationssorgen geschürt und die Erwartung auf Leitzinsanhebungen durch die Europäische Zentralbank (EZB) verstärkt.

Am Markt wurden die etwas niedrigeren Ölpreise mit Aussagen von US-Präsidenten Donald Trump erklärt. Dieser hatte deutlich gemacht, dass die erneuten Angriffe auf den Iran nur von kurzer Dauer sein würden. Eine Entspannung im Nahen Osten und die dauerhafte Öffnung der Straße von Hormus ist aber weiterhin nicht in Sicht.

Konjunkturdaten aus der Eurozone haben die Kurse kaum bewegt. Die Stimmung der Dienstleister in der Eurozone hat sich im August überraschend etwas eingetrübt. Der Indikator signalisiert jedoch weiterhin ein wirtschaftliches Wachstum./jsl/jkr/stk