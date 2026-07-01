01.07.2026 18:15:38

US-Anleihen: Kursverluste

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) fiel um 0,17 Prozent auf 109,70 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen lag bei 4,46 Prozent.

US-Konjunkturdaten bewegten die Anleihen nicht. Die Stimmung in der Industrie hat sich im Juni laut dem Einkaufsmanagerindex ISM etwas stärker als erwartet eingetrübt. "Der Index liegt weiterhin komfortabel in der Wachstumszone", kommentierte Ralf Umlauf, Volkswirt bei der Helaba. "Die kleine Enttäuschung gegenüber der Konsensschätzung sollte daher nicht überinterpretiert werden und auch nicht zu einem kräftigen Dämpfer bei den Zinserhöhungserwartungen bezüglich der Fed führen."

Zudem ist die Zahl der Beschäftigten in der Privatwirtschaft der USA im Juni weniger stark gestiegen als erwartet. Am Donnerstag wird der Arbeitsmarktbericht der Regierung für den Monat Juni erwartet. Die Beschäftigungssituation spielt für die Geldpolitik der US-Notenbank eine wichtige Rolle./jsl/he

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Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Donnerstag klar in der Gewinnzone. Der deutsche Leitindex erreichte derweil neue Höhen. Die US-Börsen zeigten sich vor dem langen Wochenende mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die Märkte in Asien präsentierten sich erneut uneins.

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