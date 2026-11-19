NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Donnerstag etwas nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatspapiere (T-Note-Future) fiel um 0,07 Prozent auf 105,70 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe stieg auf 5,08 Prozent.

Die erneut gestiegenen Rohölpreise belasteten die Anleihekurse ein wenig. Schließlich werden so Inflationserwartungen gestützt. Ein Ende der zuletzt wieder gewachsenen Spannungen am Persischen Golf ist nicht in Sicht. Eine Leitzinserhöhung durch die US-Notenbank Fed im Dezember gilt an den Finanzmärkten als sicher. Jüngste Aussagen von Fed-Vertretern bestätigten diese Erwartung.

Zahlen vom US-Arbeitsmarkt bewegten den Anleihemarkt kaum. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ist in der vergangenen Woche unerwartet gestiegen. Die Zahl der Hilfsanträge ist im historischen Vergleich niedrig. In den USA spielt der Arbeitsmarkt eine wichtige Rolle bei Entscheidungen der US-Notenbank Fed. Neben der Preisstabilität zählt auch Vollbeschäftigung zum Mandat der Fed./jsl/jha/