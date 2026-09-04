Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag.

Bitcoin reduzierte sich um 17:11 um 2,58 Prozent auf 79.136,42 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 81.235,66 US-Dollar gelegen hatte.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -0,9 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 11,5 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für Litecoin bergab. Um 17:11 steht ein Minus von 2,61 Prozent auf 50,13 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Litecoin-Kurs noch bei 51,47 US-Dollar.

Daneben wertet Ethereum um 17:11 ab. Es geht 2,33 Prozent auf 2.447,66 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 2.505,98 US-Dollar stand.

Zudem zeigt sich der Bitcoin Cash-Kurs im Sinkflug. Um 17:11 gibt Bitcoin Cash um 2,79 Prozent auf 249,88 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 257,04 US-Dollar gemeldet wurde.

Indes fällt der Ripple-Kurs. Für Ripple geht es nach 1,450 US-Dollar am Vortag auf 1,394 US-Dollar nach unten (3,82 Prozent).

Währenddessen verliert der Monero-Kurs um 0,41 Prozent auf 519,04 US-Dollar. Gestern war Monero noch 521,19 US-Dollar wert.

Daneben fällt Cardano um 3,95 Prozent auf 0,2124 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,2212 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,1785 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,3296 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach unten. Binancecoin verliert 1,49 Prozent auf 713,57 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 724,38 US-Dollar an der Tafel standen.

Indes fällt der Dogecoin-Kurs. Für Dogecoin geht es nach 0,0878 US-Dollar am Vortag auf 0,0844 US-Dollar nach unten (3,91 Prozent).

Inzwischen fällt der Solana-Kurs um 2,94 Prozent auf 100,94 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 104,00 US-Dollar wert.

Zudem gibt Avalanche am Freitagnachmittag nach. Um 2,18 Prozent auf 7,351 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Avalanche-Kurs bei 7,515 US-Dollar.

Zudem gibt Chainlink am Freitagnachmittag nach. Um 2,32 Prozent auf 11,56 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 11,84 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Sui-Kurs um 4,79 Prozent auf 0,7452 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,7827 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

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