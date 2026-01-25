|
25.01.2026 11:30:00
Better Buy in 2026: Bitcoin or Gold? The Answer Couldn't Be Clearer.
Gold is a precious metal, and it has been considered a store of value for ages because of its scarcity. Even to this day, investors buy it hand over fist during times of heightened political and economic uncertainty.Then there is Bitcoin (CRYPTO: BTC), a fully decentralized cryptocurrency that was launched in 2009. Even though it's entirely digital, it's also a scarce asset because it has a fixed total supply that can never be changed. As a result, a growing number of investors characterize it as a digital version of gold.But that thesis fell apart last year when gold and Bitcoin went in entirely different directions, and it's crystal clear that one of these assets is a much better buy in the face of elevated inflation, soaring government spending, and erratic economic policies. Read on.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
