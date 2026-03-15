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15.03.2026 16:25:00
Better Buy Right Now With $1,500: Bitcoin vs. an Index Fund
If you've got $1,500 on hand to invest, you'd want to capture at least some growth. The question is: How much risk are you willing to tolerate for that growth?In that vein, it's worth thinking about whether to buy assets toward the riskier end of the spectrum, like Bitcoin (CRYPTO: BTC), or if it'd be smarter to buy somewhat safer assets, like the SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSEMKT: SPY). There's a right answer here, so let's take a look at which option is a better use of your $1,500.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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