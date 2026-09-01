Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Dienstagmittag

Der Bitcoin-Kurs ging um 12:31 um 0,61 Prozent auf 78.069,74 US-Dollar zurück. Damit unterlief Bitcoin den Stand vom Vortag von 78.552,74 US-Dollar.

Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 10,14 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit 10,0 Prozent.

Indessen verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 0,69 Prozent auf 48,85 US-Dollar. Am Vortag notierte Litecoin bei 48,51 US-Dollar.

Derweil geht es für den Ethereum-Kurs bergab. Ethereum sinkt 0,39 Prozent auf 2.456,63 US-Dollar, nach 2.466,37 US-Dollar am Vortag.

Zeitgleich verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 0,02 Prozent auf 246,65 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 246,71 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Ripple Verluste verbuchen. Um 12:31 fällt der Ripple-Kurs um 0,47 Prozent auf 1,372 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1,379 US-Dollar an der Tafel.

Zudem gewinnt Monero am Dienstagmittag hinzu. Um 2,36 Prozent auf 529,19 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Monero-Kurs bei 516,98 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Dienstagmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,1989 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1978 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,1767 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3324 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 12:31 bei 0,3283 US-Dollar.

Derweil notiert der Binancecoin-Kurs bei 687,03 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (690,80 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,54 Prozent.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0828 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 12:31 auf 0,0827 US-Dollar beziffert.

Indes fällt der Solana-Kurs. Für Solana geht es nach 102,98 US-Dollar am Vortag auf 102,34 US-Dollar nach unten (0,62 Prozent).

Daneben wertet Avalanche um 12:31 auf. Es geht 0,35 Prozent auf 7,252 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 7,227 US-Dollar stand.

Indessen verstärkt sich der Chainlink-Kurs um 0,87 Prozent auf 11,41 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 11,31 US-Dollar.

Indes fällt der Sui-Kurs. Für Sui geht es nach 0,7258 US-Dollar am Vortag auf 0,7236 US-Dollar nach unten (0,31 Prozent).

Redaktion finanzen.at

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