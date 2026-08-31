|Krypto-Marktbericht
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31.08.2026 17:23:14
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag
Bitcoin erhöhte sich um 17:10 um 1,32 Prozent auf 78.464,52 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 77.439,24 US-Dollar gelegen hatte.
Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 1,0 Prozent aufweist und bei 10,21 EUR notiert.
Währenddessen zeigt sich Litecoin im Plus. Im Vergleich zum Vortag (47,73 US-Dollar) geht es um 1,42 Prozent auf 48,41 US-Dollar nach oben.
Nach 2.406,03 US-Dollar am Vortag ist der Ethereum-Kurs am Montagnachmittag um 2,50 Prozent auf 2.466,18 US-Dollar gestiegen.
Indes steigt der Bitcoin Cash-Kurs. Für Bitcoin Cash geht es nach 241,28 US-Dollar am Vortag auf 246,40 US-Dollar nach oben (2,13 Prozent).
Nach 1,343 US-Dollar am Vortag ist der Ripple-Kurs am Montagnachmittag um 2,25 Prozent auf 1,373 US-Dollar gestiegen.
Währenddessen legt der Monero-Kurs um 6,79 Prozent auf 514,75 US-Dollar zu. Gestern war Monero noch 482,02 US-Dollar wert.
Zudem legt Cardano zu. Um 2,79 Prozent verstärkt sich der Cardano-Kurs um 17:10 auf 0,1965 US-Dollar, nachdem Cardano am Vortag noch 0,1912 US-Dollar wert war.
Nach 0,1732 US-Dollar am Vortag ist der Stellar-Kurs am Montagnachmittag um 1,86 Prozent auf 0,1764 US-Dollar gestiegen.
Zudem gibt Tron nach. Um 0,96 Prozent reduziert sich der Tron-Kurs um 17:10 auf 0,3328 US-Dollar, nachdem Tron am Vortag noch 0,3360 US-Dollar wert war.
In der Zwischenzeit kann Binancecoin Gewinne verbuchen. Um 17:10 steigt der Binancecoin-Kurs um 1,18 Prozent auf 689,79 US-Dollar. Am Vortag standen noch 681,78 US-Dollar an der Tafel.
Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0813 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 17:10 bei 0,0829 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Solana-Kurs im Aufwind. Um 17:10 zieht Solana um 2,74 Prozent auf 103,46 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 100,71 US-Dollar gemeldet wurde.
Daneben wertet Avalanche um 17:10 auf. Es geht 2,37 Prozent auf 7,219 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 7,052 US-Dollar stand.
Indessen verstärkt sich der Chainlink-Kurs um 2,39 Prozent auf 11,33 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 11,06 US-Dollar.
Daneben steigt Sui um 2,87 Prozent auf 0,7231 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,7029 US-Dollar.Redaktion finanzen.at
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
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