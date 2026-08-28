Krypto-Marktbericht 28.08.2026 09:48:20

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Vormittag

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Vormittag

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Vormittag.

Am Freitagvormittag knickt der Bitcoin-Kurs ein. Um 09:41 sank Bitcoin um 0,72 Prozent auf 79.693,01 US-Dollar und damit unter den Stand vom Vortag (80.272,92 US-Dollar).

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -1,1 Prozent aufweist und bei 10,35 EUR notiert.

Daneben fällt Litecoin um 1,36 Prozent auf 49,24 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 49,91 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Ethereum-Kurs um 0,58 Prozent auf 2.496,62 US-Dollar. Gestern war Ethereum noch 2.511,19 US-Dollar wert.

Indes fällt der Bitcoin Cash-Kurs. Für Bitcoin Cash geht es nach 269,72 US-Dollar am Vortag auf 263,45 US-Dollar nach unten (2,33 Prozent).

Derweil geht es für den Ripple-Kurs bergab. Ripple sinkt 2,27 Prozent auf 1,421 US-Dollar, nach 1,454 US-Dollar am Vortag.

Mit dem Monero-Kurs geht es indes nach oben. Monero gewinnt 2,20 Prozent auf 464,08 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 454,09 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Freitagvormittag lag der Cardano-Kurs bei 0,2091 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2138 US-Dollar.

Daneben fällt Stellar um 1,63 Prozent auf 0,1845 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,1876 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,3397 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3377 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Binancecoin-Kurs Verluste in Höhe von 0,40 Prozent auf 709,11 US-Dollar. Am Tag zuvor war Binancecoin 711,93 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0891 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 09:41 auf 0,0876 US-Dollar beziffert.

Indes fällt der Solana-Kurs. Für Solana geht es nach 109,19 US-Dollar am Vortag auf 106,81 US-Dollar nach unten (2,17 Prozent).

Zeitgleich verringert sich der Avalanche-Kurs um 1,33 Prozent auf 7,419 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 7,519 US-Dollar.

Währenddessen wird Chainlink bei 11,71 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 2,00 Prozent im Vergleich zum Vortag (11,95 US-Dollar).

Indes fällt der Sui-Kurs. Für Sui geht es nach 0,7796 US-Dollar am Vortag auf 0,7606 US-Dollar nach unten (2,44 Prozent).

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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