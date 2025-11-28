Bitcoin - Schweizer Franken

73 205,80
 CHF
-241,78
-0,33 %
CHF - BTC
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
CHF/BTC
>
Günstiges Umfeld 28.11.2025 20:28:00

Bitcoin-Kurs im Blick: Nur kurzer Anstieg über 93.000 US-Dollar

Bitcoin-Kurs im Blick: Nur kurzer Anstieg über 93.000 US-Dollar

Der Bitcoin hat am Freitag zugelegt und ist zeitweise über 93.000 US-Dollar gestiegen.

Zuletzt fiel der Bitcoin auf der Plattform Bitstamp etwas zurück und kostete rund 91.137,52 Dollar. Am Morgen hatte die wichtigste Digitalwährung noch bei weniger als 91.000 Dollar notiert.

Händler sehen derzeit ein günstiges Umfeld für den Bitcoin. Zinssenkungsspekulationen und eine ausgedünnte Feiertagsliquidität an der Wall Street böten den idealen Nährboden, schreibt Analyst Timo Emden von Emden Research. An den Finanzmärkten war zuletzt die Erwartung gestiegen, dass die US-Notenbank ihre Leitzinsen weiter senken könnte. Die Unsicherheit bleibt jedoch hoch, da wichtige US-Konjunkturdaten nach der teilweisen Schließung von Bundesbehörden (Shutdown) immer noch nicht veröffentlicht wurden.

"Der Markt reagiert derzeit auf jedes noch so kleine Signale der US-Notenbank, was ihn anfällig, aber auch dynamisch macht", schreibt Emden. "Die derzeitige Konstellation ist ein klassischer Charakter- und Belastungstest und dürfte zeigen, ob der Markt wirklich Substanz hat oder nur von kurzfristigen Zinssenkungsfantasien getragen wird."

Der Bitcoin war im November heftig unter Druck geraten. Bis Anfang Oktober war er noch im Höhenflug gewesen und hatte ein Rekordhoch bei etwa 126.000 Dollar erreicht. Danach setzte eine Talfahrt ein und der Kurs sank am 21. November bis auf 80.537 Dollar. Seither erholt sich der Bitcoin wieder.

/jsl/he

FRANKFURT (dpa-AFX)

Weitere Links:

Krypto-Treasury-Aktien wie Strategy und Metaplanet unter Beobachtung
Strategy-Aktie: Krypto-Bestand übersteigt Börsenwert
Kraken-Aktie voraus? IPO der Kryptobörse steht wohl bevor
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: Bitcap,Steve Heap / Shutterstock.com,REDPIXEL.PL / Shutterstock.com,BSDEX

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1593
-0,0005
-0,04
Japanischer Yen
181,1383
-0,0917
-0,05
Britische Pfund
0,876
0,0001
0,01
Schweizer Franken
0,9322
-0,0012
-0,13
Hongkong-Dollar
9,0274
0,0072
0,08
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:02 November 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
12:16 KW 48: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
11:47 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
28.11.25 November 2025: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
28.11.25 Neue Gewichtungen im Portfolio: Auf diese Aktien vertraute der Gates Foundation Trust im Zeitraum Q3 2025

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen etwas höher ins Wochenende -- US-Börsen beenden "Black Friday"-Handel im Plus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich am Freitag etwas fester. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende mit leichten Gewinnen. Auch die US-Börsen legten zu. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen