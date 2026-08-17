Bitcoin: So viel Gewinn hätte ein Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bitcoin wurde am 16.08.2021 zu einem Wert von 45 989,68 USD gehandelt. Bei einer Investition von 1 000 USD in BTC vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,02174 Bitcoin. Da sich der Wert eines Coins am 16.08.2026 auf 62 829,28 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 366,16 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 36,62 Prozent zugenommen.

Am 30.06.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 58 550,66 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Bitcoin wurde am 06.10.2025 erreicht und liegt bei 124 774,17 USD.

Redaktion finanzen.net