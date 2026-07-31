Entwicklung im Blick 31.07.2026 19:43:13

Chainlink: So lukrativ wäre ein Investment von vor 3 Jahren gewesen

Chainlink: So lukrativ wäre ein Investment von vor 3 Jahren gewesen

So viel Gewinn hätte ein frühes Engagement in Chainlink Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren notierte Chainlink bei 7,558 USD. Bei einem Investment von 100 USD in LINK vor 3 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 13,23 Chainlink. Das Investment hätte nun einen Wert von 111,92 USD, da sich der Wert eines Coins am 30.07.2026 auf 8,459 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 11,92 Prozent angezogen.

Das 52-Wochen-Tief von LINK wurde am 30.06.2026 erreicht und liegt bei 7,185 USD. Am 22.08.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 26,73 USD.

Redaktion finanzen.net

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