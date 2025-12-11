Dollarkurs

1,1744
 USD
0,0052
0,44 %
USD - EUR
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
USD/EUR
>
Devisen im Blick 11.12.2025 21:04:00

Darum steigt der Euro zum Dollar

Darum steigt der Euro zum Dollar

Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag im späten New Yorker Handel nicht mehr stärker bewegt.

Mit 1,1748 US-Dollar handelte die Gemeinschaftswährung Euro etwa auf dem Niveau des späten europäischen Devisengeschäfts. Zuvor hatte der Euro den höchsten Stand seit Anfang Oktober erreicht. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1714 Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8536 Euro gekostet.

Belastet wurde der Dollar durch enttäuschend ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ist in der vergangenen Woche viel stärker gestiegen als erwartet. Es war der kräftigste Anstieg seit März 2020, also zu Beginn der Corona-Pandemie. Allerdings war das Niveau in der Vorwoche auf dem niedrigsten Stand seit über drei Jahren.

/bek/jha/

NEW YORK (dpa-AFX)

Weitere Links:

Bitcoin Cash: So hätte sich eine Investition von vor 5 Jahren ausgezahlt
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: karuka / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1744
0,0052
0,44
Japanischer Yen
182,691
0,3110
0,17
Britische Pfund
0,8767
0,0028
0,32
Schweizer Franken
0,9332
-0,0023
-0,24
Hongkong-Dollar
9,1372
0,0408
0,45
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:39 Stanley Druckenmiller 2025: So hat sich sein Portfolio im dritten Quartal verändert
09.12.25 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Leitzinssenkung der Fed: Wall Stree letztlich uneins - Dow mit Rekord -- ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen