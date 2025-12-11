Darum steigt der Euro zum Dollar

Mit 1,1748 US-Dollar handelte die Gemeinschaftswährung Euro etwa auf dem Niveau des späten europäischen Devisengeschäfts. Zuvor hatte der Euro den höchsten Stand seit Anfang Oktober erreicht. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1714 Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8536 Euro gekostet.

Belastet wurde der Dollar durch enttäuschend ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ist in der vergangenen Woche viel stärker gestiegen als erwartet. Es war der kräftigste Anstieg seit März 2020, also zu Beginn der Corona-Pandemie. Allerdings war das Niveau in der Vorwoche auf dem niedrigsten Stand seit über drei Jahren.

/bek/jha/

NEW YORK (dpa-AFX)