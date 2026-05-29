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Devisen im Blick 29.05.2026 21:14:38

Deshalb schwächelt der Euro etwas zum Dollar

Deshalb schwächelt der Euro etwas zum Dollar

Der Euro hat am Freitag im US-Handel seinen Gewinn aus dem späten europäischen Handel nicht ganz halten können.

Dort war er bis auf ein Tageshoch von 1,1685 US-Dollar geklettert. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung noch bei 1,1665 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1644 (Donnerstag: 1,1617) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,8588 Euro gekostet.

Mögliche Fortschritte bei den Verhandlungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran stützten den Euro. US-Präsident Donald Trump stellte eine baldige Entscheidung in Aussicht. Zuletzt war jedoch offen, ob er einer von Unterhändlern ausgehandelten Vereinbarung zustimmen wird. Außerdem hat der Iran Trump vorgeworfen, zentrale Vereinbarungen zu verzerren oder zu ignorieren.

"Ich werde mich jetzt im Lagezentrum treffen, um eine endgültige Entscheidung zu treffen", sagte Trump in einem Social-Media-Beitrag. Er bekräftigte frühere Aussagen, dass der Iran niemals eine Atomwaffe oder -bombe besitzen dürfe und dass die Straße von Hormus offen sein müsse. Der Iran müsse zudem alle Minen zerstören oder entfernen.

Die am Vormittag in der Eurozone veröffentlichten Verbraucherpreisdaten gaben dem Devisenmarkt keine klare Richtung. In Deutschlands war die Inflationsrate unerwartet auf 2,6 Prozent gesunken. "Wenn die Rohölpreise sich bis zu einer Verhandlungslösung über die Straße von Hormus auf ihrem jetzigen Niveau halten, dann bleibt die Inflationsrate in Deutschland in den kommenden Monaten in etwa auf dem jetzigen Niveau", schreibt Dekabank-Chefvolkswirt Ulrich Kater. Das sei nicht zu vergleichen mit der hohen Inflationswelle nach Beginn des Ukraine-Kriegs.

Die EZB sollte laut Kater trotzdem die Leitzinsen anheben. Auf diese Weise trage sie dazu bei, dass langfristige Inflationserwartungen gar nicht erst aufkämen. Zudem ist die Inflation in Frankreich, Italien und Spanien gestiegen. Zuletzt hatten auch EZB-Vertreter Signale für eine Leitzinserhöhung im Juni gegeben.

/jsl/tih/he

NEW YORK (dpa-AFX)

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