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20.11.2026 21:11:40
Devisen: Euro stagniert auf tiefstem Stand seit April 2025
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Freitag seinen jüngsten Stabilisierungskurs nach der vorangegangenen Talfahrt fortgesetzt. In New York kostete die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,0968 US-Dollar. Damit notiert er weiter auf dem Niveau von April 2025. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,0990 (Donnerstag: 1,0992) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,9099 (0,9097) Euro gekostet.
Auf Wochensicht gab der Euro nach - aber nicht so deutlich wie in der Vorwoche, als gestiegene Erwartungen an Leitzinserhöhungen in den Vereinigten Staaten den Dollar gestützt hatten. Sowohl die US-Notenbank Fed als auch die EZB dürften im Dezember ihre Leitzinsen anheben. Der Preisdruck in Deutschland bleibt unterdessen hoch. So beschleunigte sich der Anstieg der Erzeugerpreise im Oktober unerwartet deutlich. Die Erzeugerpreise wirken sich in der Regel verzögert auch auf die Verbraucherpreise aus.
Der Euro leidet zudem unter der Lage in Frankreich. "Die Sorgen um Frankreichs Staatsfinanzen lasten offenbar so stark auf dem Euro, dass die Gemeinschaftswährung selbst von günstigeren Zinsaussichten kaum profitiert", schrieb Commerzbank-Expertin Thu Lan Nguyen. "Das stützt unsere Vermutung, dass fiskalische Risiken den Euro stärker belasten als den US-Dollar." Höhere Leitzinsen stellen zugleich die Tragfähigkeit der Staatsverschuldung infrage. "Für den Euroraum scheint dieser Effekt aus Marktsicht stärker ins Gewicht zu fallen als für die USA."/jsl/gl/he
Devisenkurse
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|Kurs
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|Dollarkurs
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1,0968
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|Japanischer Yen
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174,49
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-0,6300
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-0,36
|Britische Pfund
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0,838
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0,0003
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0,03
|Schweizer Franken
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0,9206
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-0,0053
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-0,57
|Hongkong-Dollar
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8,5974
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-0,0043
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