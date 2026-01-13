|
13.01.2026 21:00:38
Devisen: Eurokurs bleibt leicht unter Druck
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Dienstag im US-Handel sein etwas tieferes Niveau aus dem europäischen Geschäft weitgehend gehalten. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1647 US-Dollar gehandelt. Die Inflationsdaten aus den USA konnten die Kurse am Devisenmarkt kaum bewegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1654 (Montag: 1,1692) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8580 (0,8552) Euro./edh/nas
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1634
|
-0,0011
|
|
-0,09
|Japanischer Yen
|
184,534
|
0,2040
|
|
0,11
|Britische Pfund
|
0,8658
|
-0,0005
|
|
-0,06
|Schweizer Franken
|
0,932
|
0,0006
|
|
0,06
|Hongkong-Dollar
|
9,0722
|
-0,0080
|
|
-0,09
