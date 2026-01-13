13.01.2026 21:00:38

Devisen: Eurokurs bleibt leicht unter Druck

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Dienstag im US-Handel sein etwas tieferes Niveau aus dem europäischen Geschäft weitgehend gehalten. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1647 US-Dollar gehandelt. Die Inflationsdaten aus den USA konnten die Kurse am Devisenmarkt kaum bewegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1654 (Montag: 1,1692) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8580 (0,8552) Euro./edh/nas

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1634
-0,0011
-0,09
Japanischer Yen
184,534
0,2040
0,11
Britische Pfund
0,8658
-0,0005
-0,06
Schweizer Franken
0,932
0,0006
0,06
Hongkong-Dollar
9,0722
-0,0080
-0,09
Währungsrechner
mehr

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen in Rot
An den Börsen in Fernost geht es am Donnerstag abwärts.
