31.08.2026 16:13:38

Devisen: Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1596 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Montag gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1596 (Freitag: 1,1643) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8623 (0,8588) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85648 (0,85720) britische Pfund, 185,22 (185,92) japanische Yen und 0,9376 (0,9364) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl

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Name Kurs +/- %
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Der heimische Aktienmarkt gab am Montag leicht nach. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. Die Wall Street notiert tiefer. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.
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