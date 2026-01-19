19.01.2026 16:07:38

Devisen: Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,1631 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Montag gestiegen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1631 (Freitag: 1,1617) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8597 (0,8608) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86710 (0,86700) britische Pfund, 183,69 (183,67) japanische Yen und 0,9282 (0,9313) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/mis

Börse aktuell - Live Ticker

Trump mit Zolldrohungen im Grönland-Konflikt: ATX schlussendlich tiefrot -- DAX letztlich knapp unter 25.000 Punkte -- Feiertag an der Wall Street -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt wiesen am Montag rote Vorzeichen aus. An der Wall Street findet feiertagsbedingt kein Montagshandel statt. Zum Wochenstart ging es an den Märkten in Fernost größtenteils abwärts.
