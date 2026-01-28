28.01.2026 16:14:38

Devisen: Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,1974 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro-Kurs ist am Mittwoch gestiegen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1974 (Dienstag: 1,1929) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8351 (0,8382) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86850 (0,86830) britische Pfund, 182,76 (182,92) japanische Yen und 0,9188 (0,9197) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl

Börse aktuell - Live Ticker

Vor Zahlen von Tesla, Microsoft und Meta: ATX stabil -- DAX zur Wochenmitte leichter -- Wall Street uneins -- Börsen in Asien schließen mit Gewinnen
Der ATX tendiert seitwärts. Am deutschen Aktienmarkt sind unterdessen Verluste zu sehen. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. In Fernost dominierten die Käufer das Geschehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

