Dogecoin profitiert von Twitter-Übernahme - Wird die Meme-Währung als Zahlungsmethode auf Twitter integriert?

• Musk kauft Twitter Ende Oktober 2022 für 44 Milliarden US-Dollar• Dogecoin-Kurs steigt um rund 107 Prozent• Twitter-Accountverifizierung künftig für acht US-Dollar im Monat

Elon Musk kauft Twitter für 44 Milliarden US-Dollar

Nachdem Elon Musk bereits seit Monaten auf die Übernahme des Social-Media-Dienstes Twitter hingearbeitet hatte, wurde am 28. Oktober 2022 schließlich offiziell bestätigt, dass der Tesla-CEO Twitter für rund 44 Milliarden US-Dollar gekauft hat. Zusammen mit der Übernahme kommen jetzt einige Änderungen auf das Unternehmen zu, angefangen damit, dass die Aktie aus dem Handel genommen wurde, da Musk das Netzwerk in Privatbesitz nimmt. Außerdem will Musk die Führungsebene neu aufstellen. Einige der bisherigen Führungskräfte, darunter Firmenchef Parag Agrawal und Finanzchef Ned Segal, wurden zum Beispiel bereits gefeuert, wie mehrere US-amerikanische Nachrichtenseiten berichteten. Plan des Tech-Milliardärs ist es, Twitter zu einer Plattform zu machen, auf der die Redefreiheit gestärkt wird. Für die Regulierung bestimmter Inhalte oder Accounts soll deshalb ein Gremium zusammengestellt werden, das Entscheidungen zur Inhalte-Politik treffen soll, wie Musk - via Twitter - bekanntgab.

Dogecoin-Kurs im Aufwind

Nach der Twitter-Übernahme befindet sich nun außerdem der Dogecoin-Kurs regelrecht im Aufwind. Während ein Dogecoin am 1. Oktober 2022 noch für 0,06281 US-Dollar gehandelt wurde, lag der Marktwert am 31. Oktober 2022 bereits bei 0,1302 US-Dollar und ist damit um rund 107 Prozent gestiegen. Außerdem erreichte der Meme-Coin am 31. Oktober eine Marktkapitalisierung von über 16 Milliarden US-Dollar.

Dogecoin als Zahlungsmethode auf Twitter?

Grund für die Wertsteigerung des Meme-Coins sind Spekulationen darüber, dass Musk die digitale Währung als Zahlungsmittel für seine neu erworbene Social-Media-Plattform Twitter zulassen würde, wie Coincierge erklärt. Spätestens nach einem auf Twitter geteilten Bild, das einen Shiba Inu in einem Twitter-Shirt zeigt, sei der Dogecoin-Community klar, dass die Kryptowährung als Zahlungsmittel integriert werde.

Anwendung könnte das Zahlungsmittel finden, wenn Nutzer in Zukunft ihr Profil verifizieren möchten. Wie Musk in einem weiteren Tweet erklärte, sollen Account-Verifizierungen künftig acht US-Dollar im Monat kosten, womit er nicht nur Einnahmen generieren, sondern auch den Bots den Kampf ansagen möchte. Außerdem sollen zahlende Nutzer einige weitere Vorteile bekommen, darunter Priorität bei Antworten, Erwähnungen und Suchen, die Möglichkeit, lange Videos und Audioposts zu teilen sowie halb so viele Werbeanzeigen.

E. Schmal / Redaktion finanzen.at