Dollarkurs

1,1631
 USD
0,0003
0,03 %
USD - EUR
Devisen im Blick 09.12.2025 21:07:00

Euro zum Dollar kaum verändert - Das könnte Anleger interessieren

Euro zum Dollar kaum verändert - Das könnte Anleger interessieren

Der Kurs des Euro ist am Dienstag im US-Handel weitgehend stabil geblieben.

Zuletzt kostete die europäische Gemeinschaftswährung Euro 1,1629 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1637 Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8593 Euro.

Am Devisenmarkt warten die Anleger auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwoch. Es wird allgemein eine weitere Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte erwartet. An den Märkten wird allerdings auch darauf spekuliert, dass die Fed im kommenden Jahr die Leitzinsen nicht so stark wie bisher erwartet senken könnte.

NEW YORK (dpa-AFX)

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1631
0,0003
0,03
Japanischer Yen
182,254
-0,1060
-0,06
Britische Pfund
0,8741
-0,0002
-0,02
Schweizer Franken
0,9374
-0,0002
-0,02
Hongkong-Dollar
9,051
-0,0113
-0,12
