|
09.12.2025 21:07:00
Euro zum Dollar kaum verändert - Das könnte Anleger interessieren
Zuletzt kostete die europäische Gemeinschaftswährung Euro 1,1629 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1637 Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8593 Euro.
Am Devisenmarkt warten die Anleger auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwoch. Es wird allgemein eine weitere Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte erwartet. An den Märkten wird allerdings auch darauf spekuliert, dass die Fed im kommenden Jahr die Leitzinsen nicht so stark wie bisher erwartet senken könnte.
NEW YORK (dpa-AFX)
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1631
|
0,0003
|
|
0,03
|Japanischer Yen
|
182,254
|
-0,1060
|
|
-0,06
|Britische Pfund
|
0,8741
|
-0,0002
|
|
-0,02
|Schweizer Franken
|
0,9374
|
-0,0002
|
|
-0,02
|Hongkong-Dollar
|
9,051
|
-0,0113
|
|
-0,12
