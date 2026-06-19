|Devisen im Blick
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19.06.2026 16:32:00
Euro zum Dollar stabil - Was den Markt bewegt
Zuvor hatten Spekulationen auf steigende Leitzins in den USA dem Dollar Auftrieb verliehen, nachdem die US-Notenbank Fed die Inflationsprognose deutlich erhöht und der neue Fed-Chef Kevin Warsh die Bedeutung der Preisstabilität hervorgehoben hatte. Mit der Dollar-Stärke war der Euro am Mittwoch und Donnerstag mehr als einen Cent gefallen, bevor sich der Euro kurz vor dem Wochenende stabilisieren konnte.
Im weiteren Handelsverlauf wird am Devisenmarkt nicht mit größeren Impulsen gerechnet. Es stehen keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Außerdem sind die Finanzmärkte in den USA wegen eines Feiertags geschlossen und fallen als Impulsgeben aus.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86653 (0,86638) britische Pfund, 184,88 (184,44) japanische Yen und 0,9248 (0,9218) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete 4.150 Dollar. Das waren rund 60 Dollar weniger als am Vortag.
/jkr/men
FRANKFURT (dpa-AFX)
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Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1465
|
0,0008
|
|
0,07
|Japanischer Yen
|
184,92
|
-0,0700
|
|
-0,04
|Britische Pfund
|
0,8665
|
-0,0016
|
|
-0,18
|Schweizer Franken
|
0,9258
|
0,0036
|
|
0,39
|Hongkong-Dollar
|
8,9873
|
0,0073
|
|
0,08
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