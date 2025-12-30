Dollarkurs

Konjunktur im Blick 30.12.2025 20:52:39

Eurokurs fällt zum Dollar - das steckt dahinter

Eurokurs fällt zum Dollar - das steckt dahinter

Der Euro hat am Dienstag nachgegeben.

Die europäische Gemeinschaftswährung Euro kostete im New Yorker Handel zuletzt 1,1751 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1757 (Montag: 1,1766) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,8505 (0,8499) Euro gekostet.

Vor dem Jahreswechsel fehlt es an Impulsen. In der Eurozone wurden nur die Zahlen zu den spanischen Verbraucherpreisen veröffentlicht. Die Jahresinflationsrate hatte sich dort im Dezember von 3,2 Prozent im Vormonat auf 3,0 Prozent abgeschwächt. Das war von Volkswirten erwartet worden. Trotz des Rückgangs liegt die Inflation in Spanien höher als in anderen Ländern der Eurozone.

Im europäischen Nachmittagsgeschäft wurde der Dollar etwas durch robuste US-Konjunkturdaten gestützt. So waren Zahlen zur Hauspreisentwicklung im Oktober stärker als erwartet. Auch ein Konjunkturindikator für die Region Chicago fiel im Dezember besser aus als gedacht.

Im Vergleich zum Jahresstart hat der Euro zum Dollar merklich zugelegt. Im Januar hatte der Euro nur rund 1,04 Dollar gekostet. US-Präsident Donald Trump hatte vermehrt Druck auf die Notenbank Fed ausgeübt, die Zinsen zu senken. Es werden im kommenden Jahr in den Vereinigten Staaten weitere Leitzinssenkungen erwartet. Die EZB hat hingegen keine Zinssenkungen mehr in Aussicht gestellt. Dies stützt tendenziell den Euro.

/jsl/he/ajx/he

NEW YORK (dpa-AFX)

Börse aktuell - Live Ticker

Verkürzter Handel vor Silvester: ATX beendet letzten Börsentag 2025 mit Rekord -- DAX schließt fester
Der heimische Aktienmarkt verbuchte am Dienstag deutliche Gewinne. Der DAX präsentierte sich ebenfalls fester.
