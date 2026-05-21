|Devisen im Blick
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21.05.2026 21:23:00
Eurokurs gewinnt zum Dollar - Das steckt dahinter
In New York kostete die Gemeinschaftswährung Euro zuletzt 1,1614 US-Dollar. Davor war sie auch angesichts enttäuschender Daten zur Unternehmensstimmung in der Eurozone zeitweise unter 1,16 Dollar gesunken. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1599 (Mittwoch: 1,1600) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,8621 (0,8620) Euro gekostet.
Bereits zur Wochenmitte hatte US-Präsident Donald Trump bei den Anlegern mit der Aussage gepunktet, dass die Verhandlungen mit dem Iran zur Beendigung des Krieges in der "Endphase" seien. Teheran erklärte, der jüngste Vorschlag aus Washington habe die Kluft zwischen den beiden Seiten teilweise überbrückt. Einem Medienbericht zufolge will der Iran allerdings sein Uran behalten.
Es wurde auch bekannt, dass der Iran mit Oman derzeit Gespräche darüber führt, wie eine Art dauerhaftes Mautsystem eingerichtet werden könnte, um die Kontrolle über den Schiffsverkehr durch die strategisch wichtige Straße von Hormus zu festigen. Trump sagte hingegen, die USA wollten, dass die Meerenge offen und mautfrei bleibe.
/gl/he
NEW YORK (dpa-AFX)
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Devisenkurse
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1,1618
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184,71
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|Schweizer Franken
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0,9138
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|Hongkong-Dollar
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9,1029
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