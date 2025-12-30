|Konjunktur im Blick
|
30.12.2025 08:18:39
Eurokurs kaum bewegt - das steckt dahinter
Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,1779 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend.
Nach Einschätzung von Marktbeobachtern wird der Dollar vor der Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed gebremst. Das Protokoll wird am Abend erwartet und dürfte unterstreichen, dass im kommenden Jahr mit weiter sinkenden Zinsen in den USA zu rechnen ist.
Zudem haben die Anleger Konjunkturdaten im Blick, die im Tagesverlauf erwartet werden. Hierzu zählen Kennzahlen zur Preisentwicklung in Spanien, zur Lage auf dem US-Immobilienmarkt und zur Stimmung von amerikanischen Einkaufsmanagern in der Region um Chicago.
/jkr/stk
FRANKFURT (dpa-AFX)
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: maradon 333 / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1771
|
-0,0001
|
|
-0,01
|Japanischer Yen
|
183,51
|
-0,2100
|
|
-0,11
|Britische Pfund
|
0,8711
|
-0,0007
|
|
-0,08
|Schweizer Franken
|
0,9292
|
0,0001
|
|
0,02
|Hongkong-Dollar
|
9,159
|
0,0078
|
|
0,08
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVerkürzter Handel vor Silvester: ATX freundlich -- DAX stabil -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt wird am Dienstag etwas schwächer erwartet. Der DAX dürfte sich ohne große Ausschläge präsentieren. Asiens Börsen finden auch am Dienstag keine gemeinsame Richtung.