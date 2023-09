Forschungsunternehmen favorisiert Ether und rät zum Kauf: Das sind die Gründe

• SEC wird vermutlich mehrere Ethereum-ETFs genehmigen• Deadlines liegen zwischen dem 11. und dem 17. Oktober• Forschungsunternehmen rät zum Ethereum-Kauf

Bei Ethereum-ETFs handelt es sich um börsengehandelte Fonds, die in Ethereum-Futures investieren und nicht in die Kryptowährung selbst. Damit ist es Anlegern möglich, indirekt in die Performance von Ether zu investieren, ohne dass sie die Coins selbst besitzen müssen. Vor allem für institutionelle Investoren stellt dies eine beliebte Option dar, wie BTC-ECHO erklärt. Für den Finanzmarkt spielen Ethereum-ETFs eine große Rolle. Grund dafür ist, dass diese den Weg für breitere Anlagemöglichkeiten in Kryptowährungen bereiten, während sie für Investoren eine sicherere und leicht zugängliche Möglichkeit schaffen, von der Performance der zweitgrößten Kryptowährung zu profitieren.

Wie das Wall Street Journal (WSJ) in Bezug auf Insiderquellen berichtet, steht die SEC wohl kurz davor, mehrere von den 16 beantragten Ethereum-ETFs zu genehmigen. Seit Juli dieses Jahres gingen mehrere Anträge von Investmentfirmen bei der US-amerikanischen Aufsichtsbehörde ein, darunter auch einige, die Futures-ETFs für Bitcoin und Ethereum kombinieren. Als es bereits im Jahr 2021 zu ähnlichen Anträgen kam, beorderte die SEC die Unternehmen, ihre Anträge zurückzuziehen. Dass bisher jedoch keine Antragsteller angewiesen worden sind, ihren Antrag zurückzunehmen, soll laut den Quellen des WSJ darauf hindeuten, dass die SEC die Auflegung der Fonds nicht noch kurzfristig blockieren werde.

Mindestens 16 Anträge warten derzeit auf die Genehmigung durch die SEC. Zuletzt beantragte zum Beispiel die Vermögensverwaltung Valkyrie einen Ether-Futures-ETF, zusätzlich zu einem früheren Antrag, der Bitcoin-Futures und Ethereum-Futures kombinieren würde.

