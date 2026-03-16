16.03.2026 16:56:34

Galaxy Digital Stock Jumps As Bitcoin Buyers Step In

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Der heimische Aktienmarkt konnte am Montag in die Gewinnzone drehen. Der deutsche Leitindex kämpfte sich über die Nulllinie zurück. Die US-Börsen zeigen sich von ihrer freundlichen Seite. Die asiatischen Börsen zeigten sich zum Wochenstart uneinheitlich.
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