25.05.2026 01:49:00

Harvard University Sold Some Bitcoin and Ethereum in Q1. Should You?

When one of the world's wealthiest universities makes an apparently sudden and unexpected reshuffle of its crypto holdings, it tends to make a splash. On that note, Harvard's endowment fully liquidated its $87 million Ethereum (CRYPTO: ETH) exchange-traded fund (ETF) position in the first quarter of this year, and slashed its stake in its Bitcoin (CRYPTO: BTC) vehicle, the iShares Bitcoin Trust, (NASDAQ: IBIT) by 43%. The Ethereum holding only lasted a single quarter.But before you start to second-guess your own Bitcoin or Ethereum positions based on this, it's worth understanding whose playbook Harvard is running, so let's dive in.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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