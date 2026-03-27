27.03.2026 13:55:22

Iran war risks long-term toxic legacy for people and nature that ripples beyond borders

The fallout from fighting in the Middle East, from burning oil refineries to sunken ships, threatens lasting repercussions for the health of the region's people, water and food supplies, and ecosystems.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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