30.11.2025 13:18:00

Is Bitcoin the Most Compelling Digital Asset for Long-Term Investors?

In the crypto sector, Bitcoin (CRYPTO: BTC) is the asset that everything else revolves around. From its central role as the main store of value to its many influences on investor lingo as well as their investing habits, the big orange coin is simply the king of crypto -- it always has been, and, if its evangelists are right, it always will be.But for those of us who aren't diehard Bitcoiners, whether Bitcoin deserves its elevated status for the next several decades is debatable. With that in mind, it's worth examining what makes Bitcoin uniquely durable, and which elements of its investment thesis still deserve skepticism.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1593
-0,0005
-0,04
Japanischer Yen
181,1383
-0,0917
-0,05
Britische Pfund
0,876
0,0001
0,01
Schweizer Franken
0,9322
-0,0012
-0,13
Hongkong-Dollar
9,0274
0,0072
0,08
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:49 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 48
13:54 Gold, Öl & Co. in KW 48: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13:46 KW 48: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
29.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
29.11.25 November 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen etwas höher ins Wochenende -- US-Börsen beenden "Black Friday"-Handel im Plus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich am Freitag etwas fester. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende mit leichten Gewinnen. Auch die US-Börsen legten zu. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen