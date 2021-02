Kalifornischer Fonds setzt auf Whiskey-Token

• Wave Financials Kentucky Whiskey 2020 Digital Fonds setzt auf Whiskey• Reifungsprozess in Fässern soll Wert steigern• Ausgabe von digitalen Token für AnteilseigentumMit dem Kentucky Whiskey 2020 Digital Fonds wettet das auf digitale Assets spezialisierte Unternehmen Wave Financial darauf, dass die gefüllten Fässer durch den Reifungsprozess an Wert gewinnen. Fünf Jahre soll das flüssige Vermögen lagern und im Laufe dieser Zeit den Wert um das Drei- bis Fünffache erhöhen.

Token sollen Anteile am Fonds repräsentieren

Der Whiskey-Fonds soll sowohl eine unkomplizierte sowohl neuartig, alternative Investition in den aufkeimenden Krypto-Anlage-Bereich ermöglichen. Nach einer Sperrfrist von einem Jahr, sollen digitale "Token" ausgegeben werden. Diese sollen Anleger dann an Krypto-Marktplätzen handeln können, solange die Fässer gelagert werden. "Bei der Tokenisierung geht es darum, das Anteilseigentum des Fonds in Token auf die Blockchain zu bringen", zitiert MarketWatch Benjamin Tsai, Präsident und geschäftsführender Gesellschafter von Wave Financial. "Wenn ein Fass verkauft wird, hat jeder einen Bruchteil des Wertes."

Verkauf der Fässer über ein paar Jahre verteilt

Wave Financial werde wahrscheinlich über einige Jahre hinweg den gereiften Whiskey verkaufen, je nach Marktbedingungen für das Gut. Sobald die Fässer verkauft wurden, erhalten die Investoren im Tausch für ihre Token an Wave ihren Anteil an der Rendite des Fonds.

Wie MarketWatch berichtet, gehen die Marktforscher des Unternehmens davon aus, dass der Wert eines einzigen Fasses von etwa 1.000 auf 3.000 bis 5.000 US-Dollar steigen kann. Ob der hohen Kosten, die der Verkauf von Spirituosen mit sich bringt, erwarte Wave Financial mindestens eine dreifache Rendite der Investitionssumme - diese soll bei 2,5 Millionen US-Dollar gelegen haben.

Eine erste Version des Fonds sei für 2021 geplant, berichtet MarketWatch.

Redaktion finanzen.at