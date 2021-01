Krypto-Börse Binance will mit Token für Fußball-Fans punkten

• Chiliz‘ Plattform Socios.com: Partnerschaften mit Klubs wir Barca, Juventus & Co• Fan Token Offering des FC Barcelona war voller Erfolg• Erster Meilenstein: Zuweisung von Fan-Tokens über Binance Launchpool

Binance, die nach Handelsvolumen und Nutzern größte Börse für digitale Assets, unterstützt das Blockchain-Unternehmen Chiliz, das mit Socios.com eine Sportfan- und Belohnungsplattform betreibt, schon seit geraumer Zeit - nun wurde die Zusammenarbeit intensiviert.

Fester Platz in der Kryptowelt

Chiliz hat mit seiner Plattform Socios.com Partnerschaften mit einigen der größten Sportvereine der Welt abgeschlossen, berichtet Binance in einer Pressemitteilung. Darunter finden sich bekannte Fußballklubs wie der FC Barcelona, Juventus Turin, Paris Saint-Germain, Galatasaray Istanbul, AS Rom und Atletico Madrid wieder, aber auch E-Sport-Teams wie OG und NAVI und die Martial-Arts-Organisation UFC gehören zu Chiliz‘ Partnern.

"Chiliz hat mit seinen Fan-Tokens einen festen Platz in der Kryptowelt erobert. Diese haben das Potenzial, die Mainstream-Akzeptanz von Kryptowährungen rund um die Welt voranzutreiben", so Changpeng Zhao. "Wir sind sehr glücklich darüber, Chiliz im Binance-Ökosystem begrüßen zu dürfen, und freuen uns darauf, das Engagement der Fans zu stärken und Kryptowährung einem Milliardenpublikum näherzubringen", zitiert Binance seinen CEO und Gründer.

Beliebtes Mainstream-Blockchain-Produkt

Socios.com sei eines der weltweit aktivsten verbraucherorientierten Mainstream-Blockchain-Produkte außerhalb des Finanzbereichs, erklärt Binance in seiner Pressemitteilung. Die App des Unternehmens sei in gerade einmal rund einem Jahr 370.000 mal heruntergeladen worden; mehr als 14 Millionen Fan-Tokens seien verkauft und über 700.000 Stimmen auf der Blockchain abgegeben worden.

Das Fan Token Offering (FTO) des FC Barcelona sei innerhalb von 20 Minuten ausverkauft gewesen und habe 1,3 Millionen US-Dollar eingebracht. Beim FTO des türkischen Teams Trabzonspor seien in weniger als fünf Minuten fünf Millionen türkische Lira erzielt worden.

Erster Meilenstein

Der erste Meilenstein der Partnerschaft - die Zuweisung von Fan-Tokens über Binance Launchpool - ist bereits erreicht. "Auf Binance Launchpool können Benutzer neue Token-Rewards verdienen, indem sie verschiedene Tokens staken", erklärt Binance. Die ersten Socios.com-Partner, die Fan-Tokens auf Binance Launchpool anbieten, sind Paris Saint-Germain (PSG) und Juventus Turin (JUV). Benutzer können seit dem 15.12.2020 bis zum 14.01.2021 in separaten Pools BNB-, BUSD- oder CHZ-Tokens staken.

Am 21. Dezember 2020 listete Binance nach eigenen Angaben die Fan-Tokens von Paris Saint-Germain (PSG) und Juventus Turin (JUV) im Innovationsbereich und startete den Handel für die Handelspaare PSG/BTC, PSG/USDT, PSG/BUSD, JUV/BTC, JUV/USDT und JUV/BUSD.

Nicht nur Binance, auch Chiliz sieht großes Potenzial in der Zusammenarbeit am Kryptomarkt: "Binance hat Chiliz vom ersten Tag an unterstützt, doch diese neue Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt zur Verwirklichung unserer ursprünglichen Vision der Tokenisierung der Sport- und Unterhaltungsbranche in den nächsten fünf bis sieben Jahren. In knapp drei Jahren haben wir uns bereits als führende Kraft in diesem Bereich etabliert. Diese Partnerschaft stärkt unsere Initiative und unsere Glaubwürdigkeit im Hinblick auf die Schaffung des weltweit führenden Ökosystems für Fan-Engagement und Monetarisierung ", wird Alexandre Dreyfus, CEO und Gründer von Chiliz, in der Binance-Mitteilung zitiert. In den kommenden Jahren wolle das Unternehmen einige weitere Partner "aus der Welt des Sports und der Unterhaltung" dazugewinnen.

Redaktion finanzen.at