|
10.11.2025 23:54:12
Kurse steigen kräftig: Bitcoin kommt zurück
Beim längsten Shutdown der US-Geschichte zeichnet sich ein Ende ab Noch ist nichts in trockenen Tüchern, doch an der Wall Street macht sich Erleichterung breit.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1553
|
-0,0007
|
|
-0,06
|Japanischer Yen
|
178,19
|
0,1100
|
|
0,06
|Britische Pfund
|
0,8781
|
0,0006
|
|
0,07
|Schweizer Franken
|
0,9297
|
-0,0007
|
|
-0,08
|Hongkong-Dollar
|
8,9792
|
-0,0063
|
|
-0,07
