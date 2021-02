MarsCoin nach Musk-Tweet auf Höhenflug

Tesla-Chef Elon Musk hat in der Vergangenheit schon häufig mit seinen Tweets für ordentlich Furore gesorgt. So sorgte er in den letzten Wochen mit seinen Twitter-Beiträgen zum Dogecoin für eine regelrechte Achterbahnfahrt bei der Cyberdevise. Nun hat er auch bei einer anderen Kryptowährung für ein kräftiges Plus gesorgt - diesmal aus Versehen.

• Musk sorgt mit Tweets für Kurs-Achterbahnen• Dogecoin im Zick-Zack-Modus• MarsCoin springt über 1.000 Prozent hoch





Wenn Tesla-CEO Elon Musk etwas twittert, liest die Community ganz genau mit. In der Vergangenheit hat der Visionär schon häufig mit seinen Twitter-Beiträgen für großes Aufsehen gesorgt. Am bekanntesten dürfte der Tweet sein, in dem er laut darüber nachdachte, den Elektroautobauer von der Börse zu nehmen - was zu einem regelrechten Sturm auf Tesla-Aktien führte, und auch prompt die US-Börsenaufsicht SEC auf den Plan rief.

In den letzten Wochen hat der Tesla-Chef erneut für einige Kursachterbahnen gesorgt. Zuletzt ging es dabei jedoch nicht um sein eigenes Unternehmen, sondern unter anderem um die Krypto-Spaßwährung Dogecoin. In einer Vielzahl von Tweets und Memes offenbarte sich der Unternehmer als großer Fan des Coins und schickte die Internetwährung damit in luftige Höhen. So erreichte der Dogecoin am 8. Februar ein Allzeithoch bei 0,08495 US-Dollar. Seit Jahresbeginn entspricht dies einem phänomenalen Kursplus von über 1.700 Prozent. Doch nur kurz nachdem Musk mit seinen Tweets die Cyberdevise auf den Rekord katapultierte, sorgte er wiederum mit einem Twitter-Beitrag für einen Einbruch der Währung.

Auch die älteste Kryptowährung der Welt Bitcoin hat durch den Tesla-CEO in diesem Jahr schon einiges an Rückenwind erfahren. So gab der Fahrzeughersteller erst kürzlich bekannt, 1,5 Milliarden US-Dollar in die Ur-Cyberdevise investiert zu haben, was den Bitcoin-Kurs wiederum auf einen neuen Rekord trieb, der seither schon wieder gebrochen wurde.

Nun reiht sich eine neue Kryptowährung in die Riege der Musk-Profiteure, nur dass dies diesmal (vermeintlich) unabsichtlich geschah. Was war passiert? In einem Twitter-Austausch mit User Mansour Shahrokh schlug dieser Musk vor, eine eigene Kryptowährung namens ElonCoin ins Leben zu rufen, woraufhin dieser antwortete, er würde dies nur tun, falls notwendig.

Dies wiederum griff Twitter-Mitglied CZ Binance auf und schlug den Namen MarsCoin vor. Musk schien an der Idee Gefallen zu finden und antwortete: "Es wird ganz sicher einen MarsCoin geben".

There will definitely be a MarsCoin! - Elon Musk (@elonmusk) February 16, 2021

Was ihm dabei vielleicht nicht bewusst war, ist die Tatsache, dass es bereits eine Kryptowährung namens MarsCoin gibt, die auf den Twitter-Austausch am 16. Februar prompt mit einem rasanten Kurssprung auf ein neues Allzeithoch bei 2,50 US-Dollar reagierte. Die Cyberdevise selbst ist noch sehr jung und auf CoinMarketCap erst seit dem 18. Januar 2021 handelbar. Von dem damaligen Eröffnungspreis von 0,1705 US-Dollar entspricht der Sprung auf das Rekordhoch einem Plus von 1.366 Prozent. Es ist nicht der erste Verwechslungskauf den Investoren in Folge von Musks Tweets tätigten. Erst vor Kurzem sorgte der Tesla-Chef bei dem Pennystock Signal Advance für große Ausschläge, als er sich öffentlich zu dem WhatsApp -Konkurrenten Signal bekannte, der jedoch nicht börsennotiert ist.

Redaktion finanzen.at