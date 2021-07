Milliarden für den Krypto-Markt: Andreessen Horowitz lanciert dritten Krypto-Fonds

• Andressen Horowitz investiert seit 2013 in Krypto-Assets• Hoher Gewinn beim Börsengang von Coinbase• Dritter Krypto-Fonds über 2,2 Milliarden US-Dollar

Investments in Krypto-Assets

Schon früh investierte die Wagniskapitalfirma Andreessen Horowitz in Unternehmen wie Airbnb, Facebook oder Instagram und konnte so ein hohes Ansehen auf dem Venture-Capital-Markt gewinnen. Heute zählt die Wagniskapitalfirma zu den prominentesten im Silicon Valley. Seit 2013 investiert der Risikokapitalgeber Andreessen Horowitz, auch a16z genannt, auch in Krypto-Startups: Darunter an erster Stelle in Coinbase, aber auch in Uniswap, Dapper Labs, Protocol Labs, Solana Labs und Facebooks Stablecoin-Projekt Diem.

Großer Erfolg beim Coinbase-Börsengang

Im April 2021 konnte Andreessen Horowitz gut am Börsengang des Unternehmens Coinbase verdienen. Schon vor dem Börsengang besaß Investor Marc Andreessen Anteile an Coinbase. Die Firma Andreessen Horowitz selbst war ebenfalls schon zu Beginn mit 24,6 Prozent an den Class-A-Aktien und zu 14,2 Prozent an den Class-B-Aktien beteiligt. Damit waren sie der größte institutionelle Investor der Krypto-Börse. Eingestiegen ist der Risikokapitalgeber mit 25 Millionen US-Dollar bei einer Unternehmensbewertung von 140 Millionen US-Dollar. Beim Börsenstart war die Beteiligung auf Erstkursbasis dann schließlich etwa 11,2 Milliarden Dollar wert.

Crypto Fund III

Jetzt will die Wagniskapitalfirma weiter in Krypto-Assets investieren. Ganze 2,2 Milliarden US-Dollar fasst der dritte Crypto Fund, den das Unternehmen herausbringt. Er ist damit laut "Trending Topics" der größte Crypto Fund, der jemals aufgelegt wurde. Zum Vergleich: Der Crypto Fund I von Andreessen Horowitz war 300 Millionen US-Dollar schwer, der Crypto Fund II 515 Millionen US-Dollar. Nach eigenen Angaben wurden außerdem hochkarätige Mitarbeiter aus verschiedensten Bereichen eingestellt, um den Risikokapitalgeber bei den Herausforderungen im Kryptobereich zu unterstützen. Im letzten Jahr neu eingestellt wurde zum Beispiel Anthony Albanese, der zuvor bei der New York Stock Exchange gearbeitet hatte, um die Investments zu leiten. Weiter heißt es auf der Unternehmenswebsite, Andreessen Horowitz sei so gespannt wie noch nie, wie und wohin sich die Kryptobranche entwickeln werde: "Wir waren noch nie so aufgeregt darüber, wohin sich Krypto entwickelt und wir setzen alles auf die talentierten, visionären Gründer, die entschlossen sind, Teil des nächsten Kapitels von Krypto zu sein. Wenn Sie einer von ihnen sind, würden wir gerne von Ihnen hören". Demnach zu urteilen wird Andreessen Horowitz in Zukunft wohl weitere Krypto-Investments tätigen. Der Risikokapitalgeber ist optimistisch, was das Potential der Kryptowährungen angeht. Geplant ist es, laut eigenen Angaben auf der Unternehmenswebsite, weiter in Krypto-Netzwerke und die Gründer und Teams zu investieren, die in diesem Bereich arbeiten.

