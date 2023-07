Neue Digitalwelten Unkai und Unter: PUMA baut Engagement in Metaverse aus

In den vergangenen Jahren hat PUMA bemerkenswerte Schritte unternommen, um die Bereiche Mode und Technologie miteinander zu verknüpfen, insbesondere in Bezug auf Web3 und Metaverse. Diverse Initiativen wurden in diesem Kontext eingeführt, wie beispielsweise Kooperationen mit Meta Platforms und Yuga Labs und der Start von neuen Produkten in PUMAs eigenem Metaverse.

• PUMA erweitert Metaverse-Präsenz mit Black Station 2• Zwei neue digitale Welten• NFT-Angebote von PUMA für exklusive Produkte

Black Station 2

Im Juni 2023 wurde die Black Station 2 von PUMA ins Leben gerufen, eine Weiterentwicklung ihrer ursprünglichen Metaverse-Einzelhandelserfahrung, so das Unternehmen in einem Online-Artikel auf PUMA CATch up. Black Station 2 ist eine Metaverse-Plattform, die digitale und physische Aspekte verbindet. Sie stellt eine Weiterentwicklung der ursprünglichen Black Station dar, die im September 2022 während der New Yorker Modewoche eingeführt wurde. Die Plattform umfasst nun zwei neue, erkundbare Welten namens Unkai und Unter, die von der Atmosphäre des Tokioter Stadtbezirks Shibuya bzw. der Berliner Underground-Clubkultur inspiriert sind. Zudem wurde der Fast-RB, ein Schuhmodell, das PUMAs fortschrittlichste Laufschuhtechnologien beinhaltet, als erstes Produkt in der Black Station 2 vorgestellt.

stores+shops hat zudem in einem Beitrag berichtet, dass PUMA darüber hinaus sein Angebot an NFTs erweitert. Inhaber eines PUMA Pass NFT haben die Möglichkeit, einen Materializer NFT, der in ein physisches Produkt umgewandelt werden kann, sowie einen Digital Collectible NFT zu erwerben. Der PUMA Pass NFT bietet den Nutzern auch bevorzugten Zugang zu ausgewählten PUMA-Produkten und kann auf Opensea.io erworben werden.

Neben der eigenen Metaverse-Präsenz ist PUMA eine Zusammenarbeit mit dem US-Konzern Meta Platforms eingegangen und hat sieben sportliche Outfits für den Meta Avatars Store entworfen, der als Teil des Modebereichs von Meta entwickelt wurde, wie Forbes berichtet. Diese Partnerschaft erweitere PUMAs Sichtbarkeit in der digitalen Welt und biete Benutzern die Möglichkeit, ihre digitale Identität mit Markenkleidung zu personalisieren.

Neue Partnerschaften

Weiter berichtet Forbes, dass PUMA zudem eine Partnerschaft mit 10KTF, einem Projekt von Yuga Labs, geschlossen hat, um den Grailed PUMA Slipstream auf den Markt zu bringen, einen limitierten Sneaker für die 10KTF-Community und Inhaber von PUMAs eigener Nitro NFT-Kollektion. Diese Inhaber können physische Anpassungen am PUMA Slipstream Sneaker vornehmen lassen, die auf ihren Avatar abgestimmt sind, und ein NFT-Gegenstück erhalten, das innerhalb des 10KTF-Ökosystems verwendet werden kann.

PUMAs Ziel ist es, ein Vertriebssystem zu etablieren, das direkte Interaktion anstelle von Massenproduktion bevorzugt. Die Partnerschaften mit Meta und Yuga Labs tragen sowohl zur Steigerung der Markenbekanntheit als auch zur Generierung zusätzlicher Einnahmequellen bei.

Redaktion finanzen.at