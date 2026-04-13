|Devisen im Blick
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13.04.2026 21:16:00
Neue Iran-Hoffnungen: Euro legt zum Dollar zu
Nachdem die Verhandlungen zwischen den USA und Iran am Wochenende vorläufig gescheitert waren und US-Präsident Donald Trump eine Blockade der Straße von Hormus angekündigt hatte, setzten die Anleger zunächst verstärkt auf den als sicher geltenden US-Dollar. Im Gegenzug war der Euro unter Druck geraten.
Dieses Bild kehrte sich anschließend mit neu aufkeimender Hoffnung auf ein Abkommen zwischen der USA und dem Iran um. So hat sich nach Darstellung von Präsident Trump Teheran nun bei den Vereinigten Staaten gemeldet. "Sie wollen einen Deal machen", so Trump. Eine entsprechende öffentliche Äußerung aus dem Iran gab es zunächst nicht. In Pakistan, Schauplatz der Verhandlungen am Wochenende, mehrten sich zuletzt wieder Gerüchte über neue Gespräche zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten. "Die Diplomatie ist noch nicht tot", sagte ein pakistanischer Regierungsbeamter der Deutschen Presse-Agentur.
NEW YORK (dpa-AFX)
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