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16.03.2026 14:36:00
Parallels Desktop kann Windows auch auf dem MacBook Neo ausführen
Zwischenzeitlich dachte der Hersteller Parallels, dass sein VM-Werkzeug auf Apples Einsteiger-Notebook mit A18 Pro nicht läuft. Das bestätigte sich nicht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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