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16.07.2026 12:31:24
Polymarket Traders Gaming Bitcoin Bets? Study Points to Ongoing Price Manipulation
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Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
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1,1428
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-0,0018
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-0,16
|Japanischer Yen
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185,63
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-0,1800
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-0,10
|Britische Pfund
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0,8509
|
0,0017
|
|
0,20
|Schweizer Franken
|
0,9228
|
-0,0024
|
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-0,26
|Hongkong-Dollar
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8,9606
|
-0,0092
|
|
-0,10