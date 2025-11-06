06.11.2025 17:53:00

Should You Forget Bitcoin and Buy XRP Instead?

Should an asset be judged by what it can be used to do, or by how little it needs to do to maintain its value? That's one of the questions separating the investment theses for XRP (CRYPTO: XRP) and Bitcoin (CRYPTO: BTC), and lately, some investors have been suggesting that it's time to drop the king cryptocurrency entirely in favor of investing in XRP.So, is forgetting Bitcoin a smart move here or not? Let's check it out.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1548
0,0000
0,00
Japanischer Yen
176,7184
-0,0116
-0,01
Britische Pfund
0,8793
-0,0001
-0,01
Schweizer Franken
0,9312
0,0000
0,00
Hongkong-Dollar
8,9775
-0,0011
-0,01
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Bilanzsaison auf Hochtouren: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- Wall Street gab ab -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigten sich der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt mit roten Vorzeichen. An der Wall Street waren Verluste zu sehen. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen