|Krypto-Marktbericht
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19.11.2026 12:43:06
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Donnerstagmittag
Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Mittag gegenüber dem Vortag stärker. Um 12:31 gewinnt Bitcoin 1,09 Prozent auf 63.864,11 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 63.173,54 US-Dollar.
Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 1,3 Prozent. Bei einem Kurs von 8,55 EUR beträgt die Performance seit Auflage -7,3 Prozent.
Zudem legt Litecoin zu. Um 0,71 Prozent verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 12:31 auf 44,45 US-Dollar, nachdem Litecoin am Vortag noch 44,13 US-Dollar wert war.
Währenddessen legt der Ethereum-Kurs um 1,48 Prozent auf 1.806,74 US-Dollar zu. Gestern war Ethereum noch 1.780,47 US-Dollar wert.
Inzwischen fällt der Bitcoin Cash-Kurs um 0,05 Prozent auf 208,93 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 209,02 US-Dollar wert.
Indes steigt der Ripple-Kurs. Für Ripple geht es nach 0,9718 US-Dollar am Vortag auf 0,9831 US-Dollar nach oben (1,17 Prozent).
Daneben fällt Monero um 0,27 Prozent auf 503,89 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 505,28 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1517 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 12:31 auf 0,1536 US-Dollar beziffert.
Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,1384 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Donnerstagmittag lag der Tron-Kurs bei 0,3125 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3100 US-Dollar.
In der Zwischenzeit kann Binancecoin Gewinne verbuchen. Um 12:31 steigt der Binancecoin-Kurs um 1,52 Prozent auf 591,98 US-Dollar. Am Vortag standen noch 583,13 US-Dollar an der Tafel.
In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Donnerstagmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0594 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0590 US-Dollar.
Inzwischen steigt der Solana-Kurs um 1,06 Prozent auf 74,61 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 73,83 US-Dollar wert.
Mit dem Avalanche-Kurs geht es indes nach oben. Avalanche gewinnt 0,73 Prozent auf 7,099 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 7,047 US-Dollar an der Tafel standen.
Währenddessen legt der Chainlink-Kurs um 0,89 Prozent auf 9,191 US-Dollar zu. Gestern war Chainlink noch 9,110 US-Dollar wert.
Zeitgleich verstärkt sich der Sui-Kurs um 0,78 Prozent auf 0,7284 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,7227 US-Dollar.Redaktion Finanzen.net
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Devisenkurse
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|Japanischer Yen
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|Britische Pfund
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-0,12
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0,15
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