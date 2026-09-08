Krypto-Marktbericht 08.09.2026 09:48:20

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Vormittag

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Vormittag

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Dienstagvormittag.

Der Bitcoin-Kurs wertet am Dienstagvormittag um 0,74 Prozent auf 78.505,28 US-Dollar ab. Am Vortag stand Bitcoin bei 79.093,85 US-Dollar.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -0,2 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 10,9 Prozent.

Indessen verringert sich der Litecoin-Kurs um 0,05 Prozent auf 55,22 US-Dollar. Am Vortag notierte Litecoin bei 55,25 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Ethereum-Kurs um 0,43 Prozent auf 2.480,20 US-Dollar. Gestern war Ethereum noch 2.490,92 US-Dollar wert.

Daneben präsentiert sich Bitcoin Cash mit einem Abschlag. Um 09:41 notiert der Bitcoin Cash-Kurs 0,22 Prozent schwächer bei 258,47 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 259,03 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Ripple-Kurs um 0,55 Prozent auf 1,390 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 1,397 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Monero mit einem Aufschlag. Um 09:41 notiert der Monero-Kurs 0,14 Prozent stärker bei 520,47 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 519,72 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Dienstagvormittag lag der Cardano-Kurs bei 0,2177 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2206 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1937 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 09:41 auf 0,1901 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit verbucht der Tron-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,14 Prozent auf 0,3383 US-Dollar. Am Tag zuvor war Tron 0,3345 US-Dollar wert.

Daneben steigt Binancecoin um 2,01 Prozent auf 754,91 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 740,03 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,0896 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Derweil notiert der Solana-Kurs bei 103,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (103,85 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,82 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Avalanche-Kurs Verluste in Höhe von 0,26 Prozent auf 8,066 US-Dollar. Am Tag zuvor war Avalanche 8,087 US-Dollar wert.

Indessen verringert sich der Chainlink-Kurs um 0,45 Prozent auf 12,70 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 12,76 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Sui-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,8212 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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