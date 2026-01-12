Langfristige Anlage 12.01.2026 11:03:13

So lohnend wäre ein Litecoin-Investment von vor 10 Jahren gewesen

Vor Jahren in Litecoin investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren war ein Litecoin 3,547 USD wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 USD in LTC investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 28,19 Litecoin. Mit dem LTC-USD-Kurs von gestern gerechnet (78,77 USD), wäre die Investition nun 2 220,77 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 2 120,77 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 08.04.2025 erreicht und liegt bei 68,99 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Litecoin liegt derzeit bei 137,03 USD und wurde am 17.01.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: Adrian Today / Shutterstock.com

