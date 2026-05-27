|Investition im Check
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27.05.2026 11:03:16
So lohnend wäre eine Binance Coin-Investition von vor 3 Jahren gewesen
Binance Coin wurde am 26.05.2023 zu einem Wert von 306,93 USD gehandelt. Wenn ein Investor vor 3 Jahren 1 000 USD in BNB investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,258 Binance Coin. Mit dem BNB-USD-Kurs von gestern gerechnet (655,68 USD), wäre das Investment nun 2 136,23 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 2 136,23 USD entspricht einer Performance von +113,62 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief von BNB liegt derzeit bei 582,93 USD und wurde am 02.04.2026 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 07.10.2025 bei 1 310,96 USD.
Redaktion finanzen.net
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