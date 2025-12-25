|Anlage im Fokus
|
25.12.2025 19:43:13
So lukrativ wäre eine Solana-Investition von vor 3 Jahren gewesen
Vor 3 Jahren kostete ein Solana 11,44 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 87,40 SOL im Depot. Da sich der SOL-USD-Kurs gestern auf 122,55 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 710,44 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 971,04 Prozent angewachsen.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 08.04.2025 bei 105,50 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 18.01.2025 bei 262,13 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: Aleksandra Sova / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1783
|
0,0005
|
|
0,04
|Japanischer Yen
|
183,489
|
-0,0475
|
|
-0,03
|Britische Pfund
|
0,8715
|
-0,0006
|
|
-0,07
|Schweizer Franken
|
0,9293
|
0,0004
|
|
0,05
|Hongkong-Dollar
|
9,1605
|
0,0018
|
|
0,02