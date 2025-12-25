So lukrativ wäre eine Solana-Investition von vor 3 Jahren gewesen

Bei einem frühen Solana-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren kostete ein Solana 11,44 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 87,40 SOL im Depot. Da sich der SOL-USD-Kurs gestern auf 122,55 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 710,44 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 971,04 Prozent angewachsen.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 08.04.2025 bei 105,50 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 18.01.2025 bei 262,13 USD.

Redaktion finanzen.net