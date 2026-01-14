|Entwicklung im Fokus
|
14.01.2026 19:43:27
So viel hätte ein Tether-Investment von vor 1 Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde Tether bei 0,9996 USD gehandelt. Bei einem Investment von 100 USD in USDT zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 100,04 Tether. Mit dem USDT-USD-Kurs vom 13.01.2026 gerechnet (0,9994 USD), wäre die Investition nun 99,98 USD wert. Damit wäre die Investition 0,02 Prozent weniger wert.
Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 31.12.2025 bei 0,9984 USD. Am 10.10.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 1,002 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,161
|
-0,0035
|
|
-0,30
|Japanischer Yen
|
184,13
|
-0,2000
|
|
-0,11
|Britische Pfund
|
0,8675
|
0,0012
|
|
0,14
|Schweizer Franken
|
0,9325
|
0,0012
|
|
0,12
|Hongkong-Dollar
|
9,052
|
-0,0283
|
|
-0,31
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich höher -- DAX schließt fester -- US-Börsen gehen stärker in den Feierabend -- Asiens Börsen beenden Handel in Rot
Der heimische Aktienmarkt kämpfte sich am Donnerstag in die Gewinnzone zurück. Der deutsche Leitindex zeigte sich wechselhaft. Die US-Börsen notierten am Donnerstag höher. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.