So viel hätte ein Tether-Investment von vor 1 Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Tether-Einstieg verlieren können.

Vor 1 Jahr wurde Tether bei 0,9996 USD gehandelt. Bei einem Investment von 100 USD in USDT zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 100,04 Tether. Mit dem USDT-USD-Kurs vom 13.01.2026 gerechnet (0,9994 USD), wäre die Investition nun 99,98 USD wert. Damit wäre die Investition 0,02 Prozent weniger wert.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 31.12.2025 bei 0,9984 USD. Am 10.10.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 1,002 USD.

Redaktion finanzen.net