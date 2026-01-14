Entwicklung im Fokus 14.01.2026 19:43:27

So viel hätte ein Tether-Investment von vor 1 Jahr eingefahren

So viel hätte ein Tether-Investment von vor 1 Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Tether-Einstieg verlieren können.

Vor 1 Jahr wurde Tether bei 0,9996 USD gehandelt. Bei einem Investment von 100 USD in USDT zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 100,04 Tether. Mit dem USDT-USD-Kurs vom 13.01.2026 gerechnet (0,9994 USD), wäre die Investition nun 99,98 USD wert. Damit wäre die Investition 0,02 Prozent weniger wert.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 31.12.2025 bei 0,9984 USD. Am 10.10.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 1,002 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Hier geht’s zum Währungsrechner
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,161
-0,0035
-0,30
Japanischer Yen
184,13
-0,2000
-0,11
Britische Pfund
0,8675
0,0012
0,14
Schweizer Franken
0,9325
0,0012
0,12
Hongkong-Dollar
9,052
-0,0283
-0,31
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich höher -- DAX schließt fester -- US-Börsen gehen stärker in den Feierabend -- Asiens Börsen beenden Handel in Rot
Der heimische Aktienmarkt kämpfte sich am Donnerstag in die Gewinnzone zurück. Der deutsche Leitindex zeigte sich wechselhaft. Die US-Börsen notierten am Donnerstag höher. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen