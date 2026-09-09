So viel hätte eine Anlage in Tether von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Engagement in Tether hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 08.09.2023 lag der Kurs von Tether bei 0,9997 USD. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 USD in USDT investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1 000,29 Tether. Die gehaltenen Coins wären gestern 1 000,21 USD wert gewesen, da sich der USDT-USD-Kurs auf 0,9999 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 0,02 Prozent zugenommen.

Am 04.02.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,9977 USD. Am 10.10.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 1,002 USD.

Redaktion finanzen.net