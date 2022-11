So wirkt sich der FTX-Zusammenbruch auf Cathie Woods ARK Innovation ETF aus

• In einer Deflationsphase seien Tech-Aktien gefragt• Cathie Wood stockt Beteiligungen an Tech-Unternehmen und Coinbase auf• Technologien können sich in einer Deflationsphase enorm entwickeln

Nach dem Zusammenbruch der Kryptobörse FTX fiel der ARK Innovation ETF am 9. November um über 6,5 Prozent auf 32,57 US-Dollar. Er näherte sich somit einem Verlust von fast 80 Prozent im Vergleich zu seinem Höchststand aus dem Februar 2021.

Gleich am darauffolgenden Tag erlebte der Fonds allerdings den größten Kurssprung seiner Geschichte - um 14 Prozent an nur einem einzigen Tag. Die größten Beteiligungen Zoom Video Communications sowie Roku und Teladoc legten jeweils um über 14 Prozent zu, während Tesla um 7 Prozent kletterte. Seit Anfang diesen Jahres ist der ARK Innovation ETF um 58 Prozent auf 40,05 US-Dollar gefallen (Stand 14.11.2022). Vor allem die von Cathie Wood bevorzugten Wachstumsaktien erlebten angesichts steigender Zinsen sowie Inflations- und Rezessionsängsten herbe Rückschläge. Die Ark-Chefin zeigt sich weiterhin überzeugt davon, dass vor allem die Innovationsaktien einen massiven Aufschwung erleben werden, wenn die US-Notenbank ihren geldpolitischen Kurs lockert.

In einem Webinar sagte die Starinvestorin laut The Street, die USA stünden vor einem kontinuierlichen Rückgang des Verbraucherpreisindizes und innerhalb der nächsten sechs bis neun Monate würde es zu einer "regelrechten Deflation " kommen. Dann wären innovative Technologieaktien auch wieder gefragt. Auf Twitter geht sie sogar noch einen Schritt weiter, wenn sie die aktuelle Situation mit der der Zwanziger Jahre des letzten Jahrhunderts vergleicht, als zahlreiche Technologien gleichzeitig weiterentwickelt wurden. Der Aufbau sei "bemerkenswert ähnlich".

If inflation is unwinding, as we believe, then we could be heading back to the future, the Roaring Twenties, the last time several general purpose technologies evolved at the same time: telephone, electricity, and the internal combustion engine. The setup is remarkably similar!