Tesla-Solarpanels für Bitcoin-Mining: Block und Blockstream verwenden Teslas Technologie für Bitcoin-Farm in Texas

• Block und Blockstream kündigen Bau einer CO2-emissionsfreien BTC-Farm an• Die Farm soll mit eigens erzeugter Solarenergie betrieben werden und bei Erfolg auch Windkraft integrieren• Die Technologie kaufen Block und Blockstream bei Tesla: Solar-Pandels und Megapack

BTC verbraucht mehr Strom als die Ukraine oder Norwegen

Bitcoin (BTC) verbraucht jährlich rund 140 Terrawattstunden (Twh) Strom. Dafür wird die Kryptowährung von Umweltschützern scharf kritisiert - zum Vergleich: Die Ukraine und Norwegen verbrauchen im Jahr je nur rund 125 Twh, so der Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index Stand Mitte April. Anfang April haben Blockstream und Jack Dorseys Finanzunternehmen Block (ehemals: Square) per Pressemitteilung angekündigt, eine neue, ausschließlich mit Solarenergie betriebene Mining-Farm zu bauen. Blockstream führt in Nordamerika bereits mehrere Mining-Farmen, die eigenen Angaben zufolge größtenteils mit nicht-fossilen Energien betrieben werden. Die Solar-Farm bedeutet einen nächsten Schritt in Richtung mehr Umweltfreundlichkeit.

Live-Dashboard bietet hohe Transparenz der neuen Mining-Farm

"Die Leute diskutieren gerne über verschiedene Aspekte von Bitcoin-Mining. Wir dachten uns, lass es uns einfach beweisen." Mit diesen Worten zitiert CNBC Blockstream-CEO und -Mitgründer Adam Back.

Laut Pressemitteilung wird es ein Live-Dashboard geben, über das alle tagesaktuellen Kennzahlen der Mining-Farm öffentlich einsehbar sind: Darunter der Strom-Output, die Zahl der geschürften BTC und später auch Daten zu Solaranlage und Stromspeicher. Man wolle die gesamte Farm so transparent wie möglich aufbauen, um als Fallbeispiel für mögliche weitere mit Solarenergie betriebene Mining-Farmen dienen zu können.

Bau soll bis Ende des Jahres abgeschlossen werden

Die Solarenergie wollen Block und Blockstream selbst erzeugen - mithilfe von Teslas Solar-Panels (3,8 Megawatt Leistung) und Teslas Speicher-Megapacks (12 Megawatt Kapazität). Dies soll vorerst die einzige Energiequelle der Farm sein. Der Bau habe bereits begonnen und soll noch vor Ende des Jahres abgeschlossen werden. Nach Angaben von CNBC steht im Raum, bei Erfolg des Projekts später auch selbst generierte Windenergie in die Farm zu integrieren. Gebaut werde die Farm offenbar in Texas, weil dort sowohl die Qualität der Sonneneinstrahlung als auch die Windgeschwindigkeit ideale Bedingungen für die Erzeugung erneuerbarer Energien schaffen.

Tesla hat sich noch nicht zu der neuen BTC-Farm geäußert

"Wir freuen uns, den Bau dieser Anlage mit Tesla Solar und Megapack beginnen zu können. Dies ist ein Schritt, um unsere These zu beweisen, dass Bitcoin-Mining eine emissionsfreie Energieinfrastruktur finanzieren und wirtschaftliches Wachstum für die Zukunft bilden kann", so Back in der Pressemitteilung. Tesla hat Stand Mitte April noch kein Statement zu den neuen Kunden veröffentlicht.

Olga Rogler / Redaktion finanzen.at