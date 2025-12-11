|
11.12.2025 23:20:00
The Fed cut rates, but bitcoin didn’t budge. What gives?
Bitcoin edged lower on Thursday, even after the Federal Reserve on Wednesday cut its policy rate by 25 basis points and signaled that it will begin injecting additional liquidity into short-term funding markets starting Friday.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1741
|
0,0002
|
|
0,01
|Japanischer Yen
|
182,658
|
0,0480
|
|
0,03
|Britische Pfund
|
0,8769
|
0,0002
|
|
0,02
|Schweizer Franken
|
0,9329
|
-0,0001
|
|
-0,01
|Hongkong-Dollar
|
9,1382
|
0,0028
|
|
0,03